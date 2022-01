Internationaler Fußball : Nach Aus in Nigeria: Rohr hat „Abenteuerlust und Motivation“

Jaunde Nach seinem Aus als Trainer der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft ist Gernot Rohr schon auf seine nächste Herausforderung gespannt.

„Sobald alles geregelt ist, will ich so schnell wie möglich wieder loslegen. Ich habe Abenteuerlust und Motivation“, sagte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start des Afrika-Cups an diesem Wochenende in Kamerun. Rohr besaß in Nigeria einen Vertrag bis Ende 2022.