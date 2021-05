Schottische Liga : Nach Brandanschlag: Celtic-Manager bedankt sich bei Fans

Glasgow Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf sein Wohnhaus hat sich der Manager des schottischen Fußball-Erstligisten Celtic Glasgow, Peter Lawwell, bei den Fans des Clubs für ihre Unterstützung bedankt.

Mehrere Autos und Teile von Lawwells Haus südlich von Glasgow waren in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten. In Aufnahmen von Überwachungskameras war nach Angaben der Polizei zu sehen, wie eine Person Brandbeschleuniger auf mehrere Auto goss, bevor sie in Flammen aufgingen. Die Ermittler gehen daher von Brandstiftung aus und baten um Hinweise aus der Öffentlichkeit.