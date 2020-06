Primera Division : Nach Corona-Pause: Kroos trifft bei Real-Sieg gegen Eibar

Madrid Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat Real Madrid im ersten Spiel nach der Corona-Pause auf die Siegerstraße gebracht.

Beim glanzlosen 3:1 (3:0)-Pflichtsieg gegen den mutigen Außenseiter SD Eibar erzielte der Weltmeister von 2014 in der 4. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber. Sergio Ramos (30.) und Marcelo (37.) sorgten am Sonntagabend mit ihren Treffern schon vor der Pause dafür, dass die Königlichen in der spanischen Primera Division wieder auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Barcelona heranrückten.