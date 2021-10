Premier League : Nach Gala: Tuchel stützt Farke und lobt Drei-Tore-Mann Mount

London Thomas Tuchel entscheidet das ungleiche deutsche Trainer-Duell in der Premier League für sich. Der FC Chelsea lässt Aufsteiger Norwich City keine Chance. Einer der Verfolger der Londoner bleibt dran.

Nach der 7:0 (3:0)-Torgala des FC Chelsea im deutschen Trainer-Duell ergriff Thomas Tuchel Partei für den in die Kritik geratenen Daniel Farke.

Dank des dritten Ligasiegs in Serie verteidigte Chelsea hingegen souverän seine Spitzenposition. Tuchel lobte anschließend seinen Drei-Tore-Mann Mason Mount in den allerhöchsten Tönen. „Er ist ein Junge aus der Akademie, der sehr wettbewerbsorientiert ist seine Ziele unbedingt erreichen will. Er ist ein Top-Spieler und Top-Typ“, sagte der 48 Jahre alte Erfolgscoach des Champions-League-Siegers über den englischen Fußball-Nationalspieler. „Ein Hattrick ist etwas ganz Besonderes für ihn“, betonte Tuchel.