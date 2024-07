Fußball Nach Investoren-Deal: Kritik an TV-Vertrag in Frankreich

Zwei Jahre nach dem vieldiskutierten Einstieg eines Investors hat die französische Fußball-Liga Ligue 1 ihre TV-Rechte ab der kommenden Saison an den Streamingdienst DAZN und den katarischen Sender beIN Sports verkauft. Das berichtet die Sporttageszeitung „L'Équipe“ am Montag. Der Deal sorgt in Frankreich für Kritik, weil er der Liga nur rund 500 Millionen Euro pro Saison einbringt und damit weit unter den Erwartungen liegt, die beim Einstieg des Investors CVC formuliert wurden.