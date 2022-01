Afrika-Cup : Nach Massenpanik: Stade d'Olembé wieder freigegeben

Das Stadion Stade d'Olembé in Jaunde ist nach der Massenpanik wieder freigegeben. Foto: Themba Hadebe/AP/dpa

Jaunde Nach der Tragödie mit acht Toten und 38 Verletzten ist das Stade d'Olembé in Kameruns Hauptstadt Jaunde beim Afrika Cup vom Kontinentalverband CAF wieder freigegeben worden.

Damit kann ein Halbfinale am Donnerstag sowie das Endspiel am Sonntag wieder in dem Stadion ausgetragen werden, das für 300 Millionen Dollar extra für das Turnier gebaut worden war.