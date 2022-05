Fußball : Nach Mbappé-Vertrag: Ligue 1 weist Kritik aus Spanien zurück

Die Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé in Paris sorgte in Spanien für Unmut. Foto: Michel Spingler/AP/dpa

Paris Der französische Ligaverband hat sich gegen die Attacken der spanischen Fußball-Liga im Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain verwahrt.

Man wolle aufs Schärfste die Missbilligung und auch das Unverständnis für die jüngsten Angriffe auf die Ligue 1 und einen ihrer Vereine zum Ausdruck bringen, schrieb der Vorsitzende der Ligue 1, Vincent Labrune, in einem Brief an den spanischen Liga-Präsidenten Javier Tebas, aus dem die Nachrichtenagentur AP zitierte.