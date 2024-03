Serie A Nach Rassismus-Vorwurf: Keine Strafe für Acerbi

Nach dem Vorwurf einer rassistischen Beleidigung in einem Spiel der Serie A hat der Fußball-Profi Francesco Acerbi keine Strafe zu erwarten. Ein Sportrichter der italienischen Fußball-Liga sprach den Innenverteidiger von Inter Mailand aus Mangel an Beweisen von dem Rassismus-Vorwurf frei, wie die Serie A in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab.