Südkoreas Nationalmannschaft Nach Streit: Heung-Min Son versöhnt sich mit Kollege

Was genau passierte, war bisher unklar. Lees Anwälte wiesen laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap Berichte zurück, er habe Son wohl schlagen wollen. Lee war in seiner Heimat wegen des Streits heftig kritisiert worden. „Beim Mannschaftsessen an jenem Tag tat ich etwas, was ich niemals tun sollte“, schrieb Lee jetzt auf Instagram. Er sei nach London gereist, um sich bei Son zu entschuldigen. Auch bedanke er sich bei Son und anderen älteren Spielern, seine Entschuldigung anzunehmen.