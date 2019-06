Deutsch-Engländer in Liverpool : Nachwuchstalent Glatzel setzt auf Klopps Einfluss

Berlin Der Deutsch-Engländer Paul Glatzel hofft auf seinen Durchbruch beim englischen Premier-League-Club FC Liverpool. Der 18-Jährige setzt dabei auch auf den Einfluss von Trainer Jürgen Klopp.

Der Mittelstürmer mit deutschen Eltern ist in Liverpool geboren und durchlief seit der U9 alle Fußball-Nachwuchsteams bei den Reds. Vor kurzem erhielt er dort seinen ersten Profivertrag. Sein großes Vorbild ist Liverpools Ex-Star Steven Gerrard. „Er ist eine Legende. An das, was er geschafft hat, möchte ich so nah drankommen wie möglich“, sagte das Nachwuchstalent: „Mein großer Traum ist es, für diesen Verein mein Profi-Debüt zu geben und für diesen Verein viel zu spielen.“