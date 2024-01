Primera División Nächste Niederlage: Xavi kündigt Rückzug als Barça-Coach an

In dieser Saison läuft es für das Team von Gündogan, Ex-Bundesliga-Profi Robert Lewandowski und des derzeit verletzten Nationalkeepers Marc-André ter Stegen aber nicht rund. In der Liga beträgt der Rückstand auf Erzrivale und Tabellenführer Real Madrid bereits zehn Punkte, im Pokal schieden die Katalanen zuletzt im Viertelfinale aus. In der Champions League zog das Team dagegen als Gruppensieger vor dem FC Porto ins Achtelfinale ein.