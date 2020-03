Coronavirus : Nächste zwei Runden der spanischen Ligen ohne Zuschauer

In Barcelona und den anderen spanischen Fußballarenen werden an den nächsten beiden Spieltagen keine Zuschauer zugelassen. Foto: Marius Becker/dpa.

Madrid Die nächsten zwei Spieltage der ersten und zweiten Fußball-Liga Spaniens werden wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden.

Am stärksten betroffen ist zunächst der spanische Rekordmeister Real Madrid, der die beiden nächsten Liga-Spiele (am Freitag gegen SD Eibar und am 21. März gegen den FC Valencia) im heimischen Estadio Santiago Bernabéu bestreitet. In der Tabelle der Primera División liegen die Königlichen von Nationalspieler Toni Kroos nach 27 von insgesamt 38 Runden zwei Punkte hinter Titelverteidiger FC Barcelona.