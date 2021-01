Premier League : Nächster Liverpool-Patzer: Pleite in Southampton

Danny Ings (M) schoss Southampton gegen den FC Liverpool früh zum Sieg. Foto: Naomi Baker/PA Wire/dpa

Southampton Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum dritten Mal in Serie in der Premier League gepatzt. Nach zuletzt zwei Unentschieden kassierten die Reds am Montag eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim FC Southampton.

Liverpool bleibt zwar mit 33 Punkten Spitzenreiter, der punktgleiche Verfolger Manchester United ist aber noch ein Spiel im Rückstand. Danny Ings erzielte bereits in der zweiten Minute den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl, die auf den sechsten Platz vorrückte.