Serie A : Napoli verpasst Juventus historische „Blamage“

Neapel Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im Spitzenspiel der Serie A beim SSC Neapel eine historische Pleite kassiert.

Napoli dagegen baute seine Führung in der Meisterschaft aus und hat nun schon zehn Punkte Vorsprung auf Juventus. In der süditalienischen Hafenstadt dürfen die Tifosi immer mehr vom ersten Meistertitel seit 1990 und der Ära von Diego Maradona träumen. Die „Gazzetta dello Sport“ schwärmte vom „Hurrikan Napoli“, der über Juventus hinwegfegte.

Super-Torjäger Victor Osimhen (14./65. Minute), Khvicha Kvaratskhelia (39.), Amir Rrahmani (55.) und Eljif Elmas (72.) trafen für die Gastgeber. Der georgische Offensivspieler Kvaratskhelia, der in Anlehnung an Neapels Fußball-Heiligen Maradona von manchen schon Kvaradona gerufen wird - bereitete zudem drei Treffer vor. Tausende Tifosi feierten in der quirligen Stadt am Fuße des Vesuvs die ganze Nacht durch.