Manchester-Profi : Nationalspieler Gündogan liebäugelt mit Trainerkarriere

Leipzig Ilkay Gündogan kann sich nach seiner Spielerkarriere einen Wechsel auf die Trainerbank vorstellen.

„Wir werden sehen, aber es könnte in Zukunft sein“, sagte der deutsche Nationalspieler in einem Interview mit der spanischen „Marca“. Der 29-Jährige habe in seiner bisherigen Laufbahn das „Privileg“ gehabt, mit den „besten Trainern“ zusammenzuarbeiten. „Guardiola, Klopp, Tuchel, Löw. Wie viele Spieler können sagen, dass sie solche Trainer hatten?“, sagte der Mittelfeldspieler des englischen Fußball-Meisters Manchester City. Sein Vertrag bei der Elf von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola läuft noch bis 30. Juni 2023.