Serie A : Neapel gibt erstmals Punkte ab - Platzverweis für Mourinho

Wurde bei Roms Remis gegen Neapel auf die Tribüne verwiesen: AS-Coach José Mourinho. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Der SSC Neapel hat am neunten Spieltag in der italienischen Fußball-Meisterschaft erstmals Punkte eingebüßt.

Der Spitzenreiter kam am Sonntag nicht über ein 0:0 bei der AS Rom hinaus. Roma-Trainer José Mourinho wurde in der Schlussphase offenbar wegen Reklamierens vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt.