Premier League Neuer TV-Vertrag bringt Rekordsumme ein

Nach Liga-Angaben fließen für die Vergabe der Medienrechte in den Spielzeiten 2025/2026 bis einschließlich 2028/2029 insgesamt 6,7 Milliarden Pfund in die Kassen der 20 Premier-League-Clubs, das sind umgerechnet rund 7,81 Milliarden Euro bzw. rund 1,95 Milliarden Euro pro Saison. Es ist der höchstdotierte TV-Vertrag, der bislang in Europa je abgeschlossen wurde. Zuvor hatte die Premier League rund 1,83 Milliarden Euro pro Saison eingenommen.