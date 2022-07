La Liga : Neuzugang Raphinha: Gigantische Ausstiegsklausel bei Barça

Neuzugang beim FC Barcelona: Raphinha. Foto: Gerard Franco/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

Barcelona Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Raphinha hat beim FC Barcelona einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Das Arbeitspapier ist bis zum 30. Juni 2027 gültig, besonders bemerkenswert ist aber die Ausstiegsklausel.

Sie beträgt eine Milliarde Euro, wie die Katalanen am Freitag selbst bekanntgaben. Der 25 Jahre alte Angreifer wechselte von Leeds United aus der englischen Premier League zum FC Barcelona. „Ich bin sehr dankbar. Viele meiner Helden haben hier Geschichte geschrieben“, sagte Raphinha bei seiner Vorstellung im Camp Nou: „Ich möchte in deren Fußstapfen treten.“ Die Ablösesumme beläuft sich auf 55 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.