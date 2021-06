Turnier in der Kritik : Neymar führt Brasilien-Kader für Copa América an

Neymar führt Brasilien-Kader für Copa América an

Turnier in der Kritik

Rio de Janeiro Vor der außerordentlichen Sitzung des Obersten Gerichtshofs Brasiliens zur Austragung der Copa América in dem südamerikanischen Land hat Nationaltrainer Tite den Kader für das Fußball-Turnier benannt.

Falls alles so bleiben sollte, wie es geplant ist, trifft der fünfmalige Weltmeister zum Auftakt der Copa América in Brasília am 13. Juni auf Venezuela. Die Brasilianische Sozialistische Partei und eine Metallarbeiter-Gewerkschaft wollen die Austragung verhindern und hatten beim Gericht entsprechende Anträge eingebracht. Sie argumentieren, dass Brasilien keine internationalen Sportveranstaltungen ausrichten solle, solange wegen der Corona-Pandemie Maßnahmen zur sozialen Distanzierung gefordert sind.