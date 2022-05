Brasilien-Stürmer : Neymar hält Klopp für „einen der besten Trainer der Welt“

Paris/Hamburg Nach Champions-League- und Liga-Titeln fehlt Neymar noch der Gewinn des WM-Pokals. Das will er ändern. Begeistert ist der Flügelstürmer von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

Superstar Neymar macht sich Hoffnung auf den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

„Es ist das, was wir anstreben, und ich glaube, dass ich, dass wir die Voraussetzungen haben, um den Titel zu erkämpfen“, sagte der 30 Jahre alte Brasilianer in der ab Freitag ausgestrahlten Sendung „Bestbesetzung“ auf MagentaTV. „Ich weiß nicht, aber ich werde so spielen, als wäre es mein letztes Spiel.“