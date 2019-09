Testspiel gegen Kolumbien : Neymar meldet sich mit Treffer in der Seleção zurück

Miami Nach einer dreimonatigen Zwangspause in der brasilianischen Nationalmannschaft hat sich Stürmerstar Neymar zurückgemeldet.

Der 27-Jährige erzielte nach Vorlage von Philippe Coutinho und Dani Alves am Freitag in Miami beim Freundschaftsspiel gegen Kolumbien einen Treffer und glich damit für die Seleção zum 2:2-Endstand aus.

Nach dem Tor ließ sich Neymar von seinen Teamkameraden und den Fans im mit 65.000 Zuschauern ausverkauften Hard Rock Stadium im US-Bundesstaat Florida feiern. Er küsste den Ball und lief an die Seitenlinie, wo ihn Nationaltrainer Tite fest in die Arme schloss.

In der ersten Halbzeit dominierten zwar die Kolumbianer die Partie, aber Casemiro brachte die Brasilianer in der 19. Minute per Kopfball in Führung. Luis Muriel erzielte in der 25. Minute durch Elfmeter und in der 34. Minute beide Tore für die kolumbianische Nationalmannschaft.