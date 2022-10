PSG-Star : Neymar wirbt für Bolsonaro bei Stichwahl in Brasilien

Neymar wirbt für Bolsonaro bei Stichwahl in Brasilien

Neymar unterstützt Jair Bolsonaro bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien. Foto: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Brasília Eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat Fußball-Superstar Neymar zur Unterstützung für den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro aufgerufen.

„Die Menschen wissen, was das Beste für unser Brasilien ist“, sagte der Offensivspieler von Paris Saint-Germain in einer im Internet ausgestrahlten Live-Sendung mit Bolsonaro. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar sagte Neymar: „Alles wäre wunderbar: Bolsonaro wiedergewählt, Brasilien Champion und alle glücklich“.