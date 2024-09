Primera División „Nicht unser bester Tag“: Flick ordnet Barça-Pleite ein

Hansi Flick hat die Schuld für die erste Liga-Niederlage des FC Barcelona nach sieben Siegen zum Saisonstart auf sich genommen. „Wir müssen die Niederlage akzeptieren, heute war nicht unser bester Tag“, sagte der frühere Bundestrainer im Anschluss an das 2:4 bei CA Osasuna. Das habe auch mit seiner Aufstellung zu tun gehabt, „aber wir mussten es so machen“, sagte Flick. „Viele Spieler haben viele Minuten gespielt, das ist meine Verantwortung, ich habe entschieden, es so zu machen. Es geht um mich, nicht um die Spieler.“