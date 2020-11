Nations League : Niederlande wahren Chance auf Finalturnier - Schotten patzen

Amsterdam Mit dem Ex-Bremer Davy Klaassen in der Startformation hat die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande ihre Chance auf das Erreichen des Finalturniers in der Nations League gewahrt.

In der Gruppe A/1 besiegten das Team von Bondscoach Frank de Boer vor leeren Rängen am Sonntag Bosnien-Herzegowina dank zweier Treffer von Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool in der Anfangsphase (6./13.) sowie einem Tor von Memphis Depay (55.) mit 3:1 (2:0). Die Niederlande könnten mit einem Erfolg am Mittwoch in Polen doch noch den Gruppensieg schaffen. Den Treffer der Gäste, die nun in die Liga B absteigen, hatte Smail Prevljak (62.) erzielt. Es war der erste Sieg der Elftal im fünften Spiel unter der Regie von Trainer de Boer.