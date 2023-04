Premier League „Niveau von Messi und Ronaldo“: Haaland bereit für Bayern

Mit seinen Saisontoren 29 und 30 demonstrierte der 22-Jährige am Samstag nicht nur seinen schnell zurückgewonnenen Torhunger. Sein sehenswerter Seitfallzieher zum 3:0 brachte selbst Team-Kollege Kevin De Bruyne, der in Southampton seine 100. Torvorlage in der Premier League gab, zum Staunen. „So ein Tor wird man von mir nicht sehen“, betonte der früher in Bremen und Wolfsburg beschäftigte Belgier. „Wenn ich es getan hätte, wäre ich jetzt in einem Krankenhaus in Southampton.“