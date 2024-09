Verletzt ausgewechselt Norwegen sorgt sich um Ödegaard - Wut gegen Baumgartner

Wie schwer die Verletzung ist, blieb zunächst unklar. Fotos der Zeitung „Verdens Gang“ zeigten, wie Ödegaard am Vormittag auf Krücken in Oslo in ein Privatflugzeug humpelte. Nach seiner Rückkehr nach London soll ein MRT gemacht werden, wie die Mannschaftsärzte des norwegischen Nationalteams und von Arsenal nach Angaben der Zeitung „Dagbladet“ noch in der Nacht abgesprochen haben.