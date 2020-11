Corona-Fall : Norwegens Nations-League-Spiel in Rumänien abgesagt

Der norwegische Außenverteidiger Omar Elabdellaoui wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Oslo Das Spiel von Norwegens Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in Rumänien ist wegen eines Corona-Falles in den eigenen Reihen abgesagt worden.

Die Europäische Fußball-Union UEFA teilte diesen Schritt am Samstagabend mit. Wegen des positiven Tests von Außenverteidiger Omar Elabdellaoui verlangen die einheimischen Gesundheitsbehörden, dass die gesamte Mannschaft für zehn Tage in Quarantäne geht. Der norwegische Fußballverband NFF hatte zunächst die für Samstag geplante Abreise zumNations-League- Spiel in Bukarest ausgesetzt, später folgte die Absage.

In einem Brief an das Gesundheitsministerium hieß es laut einer Pressemitteilung: „Wir und nicht zuletzt die Spieler verlieren die Chance, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, falls wir in der ersten Runde scheitern sollten.“ Laut den UEFA-Regeln dürfte nämlich Rumänien der Sieg zugesprochen, da das norwegische Team nicht antritt. Darüber wird nun die UEFA-Kontrollkommission entscheiden.

Die Spieler seien viermal getestet worden und alle Tests seien negativ ausgefallen, so der Verband. Das Team wollte in einem eigenen Bus und mit einem eigenen Charterflugzeug anreisen und isoliert im Hotel in Rumänien leben. Die Gesundheitsbehörde warnte nach Informationen des norwegischen Rundfunks NRK, dass trotz der negativen Tests Spieler infiziert sein könnten.