Galatasaray-Spieler : Norweger Elabdellaoui nach Feuerwerksunfall mit Sehproblemen

Der Norweger Omar Elabdellaoui von Galatasaray Istanbul ist in der Silvesternacht von explodierendem Feuerwerk verletzt worden. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Istanbul Der norwegische Fußballprofi Omar Elabdellaoui von Galatasaray Istanbul leidet nach dem Feuerwerksunfall in der Silvesternacht noch immer unter Sehproblemen, die sich aber nach und nach bessern. Dies teilten seine Ärzte mit.

Der 29-jährige Verteidiger hatte Verbrennungen im Gesicht erlitten, als während einer Silvesterparty in Istanbul ein Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte. „Unsere Bemühungen bestehen darin, [den Schaden] zu minimieren“, sagte der Mediziner Vedat Kaya im Istanbuler Liv Hospital. Das rechte Auge des Spielers sei noch in einem schlechten Zustand, räumte Kaya ein. Die Behandlungen würden natürlich fortgesetzt.