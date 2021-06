Weltmeisterschaft in Katar : Norwegische Verbandsführung lehnt Boykott der Fußball-WM ab

Norwegens Erling Haaland trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Human Rights. On and off the pitch“. Foto: Fermin Rodriguez/AP/dpa

Oslo Die Debatten sind emotional. Pro und contra WM-Verzicht, weil in Katar die Menschenrechtslage schlecht ist. Doch der norwegische Fußballverband entscheidet sich gegen einen Boykott.

Im Mai hatte auch ein extra eingesetzter Katar-Ausschuss seine Einschätzung präsentiert, dass Norwegens Nationalmannschaft die WM im Falle eine Qualifikation nicht boykottieren sollte. Eine Ausschussmehrheit war der Ansicht, dass ein Dialog mit Forderungen und Druck am effektivsten sei, um die Menschenrechtslage sowie die Rechte von Arbeitern in dem reichen Emirat zu verbessern.

Die Fußball-WM 2022 war 2010 an Katar vergeben worden. Das Emirat steht international wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Nach Recherchen des „Guardian“ sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6500 Arbeiter aus fünf asiatischen Ländern in Katar gestorben. Die dortige Regierung erklärte, sie habe die Lage der Arbeiter in den vergangenen Jahren mit Reformen deutlich verbessert.