Homosexualität im Fußball : Norwegischer Spitzenschiedsrichter Hagen outet sich

Oslo Der norwegische Spitzenschiedsrichter Tom Harald Hagen hat als einer der ersten Top-Referees im Fußball seine Homosexualität öffentlich gemacht.

In Norwegen zählt Hagen zu den bekanntesten Schiedsrichtern des Landes. Er hatte am Sonntag die Eliteserien-Partie zwischen Vålerenga und Kristiansund geleitet, in der Kristiansunds Stürmer Flamur Kastrati Vålerenga-Coach Dag-Eilev Fagermo als einen „jævla soper“ beschimpft hatte - das lässt sich in etwa mit „verdammte Schwuchtel“ übersetzen. Kastrati kickte früher unter anderem für den VfL Osnabrück, MSV Duisburg und Erzgebirge Aue in Deutschland.