Nach Massenpanik : Nun drei Spiele des Afrika-Cups in Kamerun verlegt

Jaunde Nach der Massenpanik mit mindestens acht Toten sind nun zwei Viertelfinals und eine Halbfinalspiel des Afrika-Cups in Kamerun in ein anderes Stadion verlegt worden, teilte der Kontinentalverband CAF mit.

Ein für Sonntag angesetztes Viertelfinalduell findet im Stadion Ahmadou Ahidjo statt im Stade d'Olembé statt. Ein weiteres Viertelfinale am Sonntag und ein Halbfinale am Dienstag werden statt im Japoma-Stadion in Douala nun auch im Ahidjo-Stadion angepfiffen. Das Stadion Ahmadou Ahidjo und das Stade d'Olembé liegen in der Hauptstadt Jaunde.