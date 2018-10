später lesen J-League Nur 1:1 - Podolski mit Kobe weiter in der Krise FOTO: - FOTO: - Teilen

Der ehemalige Weltmeister Lukas Podolski steckt mit Vissel Kobe weiter in der Krise. Der Club kam in der japanischen Meisterschaft gegen den Tabellenletzten Varen Nagasaki nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, holte nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie aber wenigstens einen Punkt. dpa