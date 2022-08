Süperlig : Özil nach Basaksehir-Debüt: „Fühlt sich so gut an“

Istanbul Mit Erleichterung hat Ex-Weltmeister Mesut Özil auf sein Liga-Debüt für seinen neuen Arbeitgeber reagiert.

„Es fühlt sich so gut an, endlich wieder auf dem Platz zu stehen“, schrieb der frühere Fußball-Nationalspieler nach seiner Premiere für die erste Mannschaft von Basaksehir Istanbul. Özil war am Sonntag in der 80. Minute beim 2:0-Heimerfolg seines neuen Teams gegen Kayserispor eingewechselt worden. Damit endete für den 33-Jährigen eine längere Wartezeit auf den nächsten Einsatz in der Süperlig.