Reservistenrolle in England : Özil: Situation bei Arsenal „für alle frustrierend“

Berlin Der beim FC Arsenal ausgebootete Ex-Nationalspieler Mesut Özil hadert nach wie vor mit seiner Reservistenrolle.

„Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich dem Team gerade jetzt helfen könnte. Aber solange ich die Chance nicht bekomme, hoffe ich einfach, dass wir sehr bald wieder bessere Ergebnisse bekommen“, sagte der Weltmeister von 2014 am Mittwochabend in einem Frage-und-Antwort-Stelldichein mit Fans auf Twitter.

Der 13-malige englische Fußball-Meister ist seit sieben Spielen sieglos und in der Premier League auf Tabellenrang 15 abgerutscht. Zudem scheiterten die Gunners am Dienstag im Ligapokal-Viertelfinale an Manchester City (1:4). Özil wird von Trainer Mikel Arteta nicht mehr berücksichtigt. Arsenal will ihn loswerden, Özil aber nicht gehen.