Süper Lig : Özil verliert mit Fenerbahce gegen Galatasaray

Istanbul Trotz der Einwechselung von Mesut Özil hat Fenerbahce Istanbul das Top-Spiel in der türkischen Fußball-Süper Lig verloren. Der Club unterlag dem Stadtrivalen Galatasaray mit 0:1 (0:0).

Özil war in der 63. Minute in die Partie gekommen und feierte seine Heimspiel-Premiere. Neun Minuten zuvor hatte Mostafa Mohamed die Gäste in Führung geschossen. Galatasaray verdrängte durch den Erfolg Fenerbahce aufgrund der besseren Tordifferenz von der Tabellenspitze.