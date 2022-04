NHL : Oilers verlieren nach 2:1-Führung durch Draisaitl noch 2:5

Columbus Das 55. Saisontor von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat eine Niederlage der Edmonton Oilers in der NHL nicht verhindert.

Der Kölner traf zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Kanadier, konnte die 2:5-Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets aber nicht verhindern. Die Oilers verpassten es deswegen, Rang zwei in der Pacific Divison und den damit verbundenen Heimvorteil in der ersten Runde der Playoffs perfekt zu machen. In ihren beiden letzten Saisonspielen könnten die Los Angeles Kings die Oilers theoretisch noch abfangen. Mit 55 Toren liegt Draisaitl in der Torjägerliste hinter Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) auf Rang zwei.