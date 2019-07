Gastprofessor in Peking : Oliver Kahn: „China ist auf dem richtigen Weg“

Will China bei der Ausbildung von Torhütern und Trainern Hilfestellung leisten: Oliver Kahn (r) in Peking. Foto: Markus Scholz.

Peking Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Oliver Kahn will China helfen, seinen Traum vom Aufstieg zu einer Fußballnation von Weltklasse zu verwirklichen.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist selbst ein großer Fußballfan und hat das Land zu verstärkten Anstrengungen aufgerufen, endlich auch auf Weltniveau mitzuspielen. „Selten war der Zeitpunkt für den Fußball in China so gut wie jetzt“, sagte Kahn. China richtet 2023 den Asian Cup der asiatischen Fußballvereinigung AFC aus und will auch einmal eine Weltmeisterschaft ins Land holen. Als nächste Herausforderung steht die Qualifikation für die WM 2022 in Katar an.