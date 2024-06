Kein Einsatz für Frankreich Olympia nur als Fan: Mbappé nicht in Paris dabei

„Es sieht so aus, dass ich nicht dabei bin. Mein Verein hat sich da klar positioniert, dass er das nicht so gerne sieht. Das muss ich akzeptieren, ich kann es aber auch verstehen“, sagte Mbappé in Düsseldorf vor dem ersten EM-Endrundenspiel des Vizeweltmeisters. Der Mitfavorit startet an diesem Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Österreich in das Turnier.