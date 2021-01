Ligue 1 : Olympique Lyon vorerst wieder Spitzenreiter in Frankreich

Lyon Durch einen Treffer in der Nachspielzeit hat Olympique Lyon zumindest bis zum 31. Januar wieder die Tabellenführung in der französischen Fußball-Meisterschaft übernommen.

Dank des 2:1 (1:0)-Heimsieges über Girondins Bordeaux liegt Lyon in der Ligue 1 nun wieder einen Punkt vor Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Leo Dubois traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg für die Gastgeber. PSG tritt erst am Sonntag beim FC Lorient an.