Corona-Krise : Omikron bremst die Premier League - Werner positiv getestet

London Die Omikron-Variante des Coronavirus macht sich in England breit und hat mittlerweile zahlreiche Fußballvereine erreicht. In der Premier League werden mehr und mehr Spiele abgesagt.

Dem FC Watford und Norwich City stehen wegen zahlreicher Corona-Fälle im Team nicht mehr genug Spieler für das nächste Spiel zur Verfügung. Und auch bei Leicester City geht nichts mehr. Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante hat die Premier League mehrere Spiele am Wochenende abgesagt. Es drohen weitere Ausfälle.

Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass auch die Chelsea-Profis Timo Werner, Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi und Ben Chilwell positiv auf das Virus getestet wurden. Kai Havertz fühlte sich laut Coach Thomas Tuchel unwohl. „Bisher war er nicht positiv“, sagte Tuchel. „Aber wir warten auf weitere Testergebnisse.“ Ob die Blues am Sonntag in Wolverhampton antreten werden, war zunächst offen.