Coronavirus-Pandemie : Oranje-Coach geht nicht von Länderspielen Anfang Juni aus

Amsterdam Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman rechnet nicht damit, dass die für Ende März geplanten Fußball-Länderspiele wie von der UEFA aktuell angedacht Anfang Juni nachgeholt werden.

„Nach gestern bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht durchgeht“, sagte Koeman in einem Interview der niederländischen Tageszeitung „AD“. Der niederländische Justizminister Ferdinand Grapperhaus hatte am Montag verkündet, dass in den Niederlanden alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte bis zum 1. Juni verboten sind. Die UEFA hat bislang ein Länderspielfenster vom 1. bis 9. Juni geplant.