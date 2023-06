Nations League Oranje-Coach Koeman träumt von 1988 - „Geschichte schreiben“

„Für mich ist die Nations League ein echter Preis, eine extra Chance für eine Nationalmannschaft, etwas zu gewinnen. So viele Chancen gibt es dafür nicht“, sagte Koeman vor dem ersten Halbfinale des Vier-Nationen-Turniers gegen den WM-Dritten Kroatien in Rotterdam an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN). Im zweiten Halbfinale stehen sich in Enschede am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) Europameister Italien und Spanien gegenüber. Das Endspiel findet dann am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) wieder im De Kuip von Rotterdam statt.