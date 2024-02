Weltmeister auf der Bank Organisator: Geld zurück für Messi-Fans in Hongkong

Die Fans machten im Stadion mit Buhrufen und in den Tagen danach mit wütenden Posts im Internet ihrem Ärger Luft. Am Mittwoch spielte Messi dann in Japan beim Freundschaftsspiel gegen Vissel Kobe, was den Frust der Fans anheizte. Der Club habe vertraglich zugesichert, dass Messi und Suárez in Hongkong 45 Minuten spielen sollten, außer sie seien verletzt, erklärte Tatler Asia.