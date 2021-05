Ligue 1 : OSC Lille entthront PSG und wird französischer Meister

Lille Der OSC Lille hat Titelverteidiger Paris Saint-Germain gestoppt und ist erstmals seit 2011 wieder französischer Fußballmeister - auch dank eines ehemaligen Bundesliga-Profis aus München.

Mit einem 2:1 beim SCO Angers krönte OSC Lille am Sonntagabend seine beeindruckende Saison in der Ligue 1, stoppte die Superserie von Titelverteidiger PSG und sicherte sich erstmals seit zehn Jahren wieder die französische Fußballmeisterschaft. Einen Punkt lag die Mannschaft aus dem Norden Frankreichs mit dem Spitznamen „Die Doggen“ nach dem 38. Spieltag vor dem neureichen Club aus der Metropole.

„Der unbeständige und häufig enttäuschende Hauptstadtclub überlässt Lille den höchsten Platz auf dem Siegertreppchen“, schrieb die Regionalzeitung „Le Parisien“ am Montag und konstatierte: „Die Spieler aus dem Norden verdienen es, gekrönt zu werden.“ Die Sportzeitung „L'Équipe“ sah „Lille am Ende der Großtat“ und bescheinigte der Mannschaft eine „unglaubliche Saison“.

Weil Jonathan David (10. Minute) nach perfektem Pass von Sanches und Burak Yilmaz per Foulelfmeter (45.+1) für die Meistermannschaft von Trainer Christophe Galtier trafen, nutzte den Parisern auch das 2:0 (1:0) beim Absteiger Stade Brest nichts mehr. Lille ist damit erst der zweite Meister seit 2013, der nicht PSG heißt. Die Pariser hatten in den vergangenen acht Spielzeiten siebenmal den Titel geholt, nur das eine Mal unterbrochen durch die AS Monaco in der Saison 2016/17.