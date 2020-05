Papadopoulos trainiert in Saloniki

Hamburg Der beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ausgemusterte Kyriakos Papadopoulos darf sich trotz noch laufenden Vertrages bei Paok Saloniki in seiner griechischen Heimat fit halten.

Der HSV habe dem 28-Jährigen die Erlaubnis erteilt, schon vor Ablauf seines Kontraktes am 30. Juni dort zu trainieren, hieß es in einer Mitteilung der Hamburger am Freitag.