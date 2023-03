Ligue 1 Paris siegt dank Mbappé spät bei Stade Brest

In der Ligue 1 führt der Hauptstadt-Club die Tabelle damit weiter souverän an. Vor dem Spiel des schärfsten Verfolgers Olympique Marseille am Sonntag gegen Racing Straßburg beträgt der Vorsprung elf Punkte. In der Champions League hatte PSG am Mittwoch 0:2 beim FC Bayern verloren und damit den Sprung ins Viertelfinale verpasst.