Ligue 1 Pariser Ultras wollen Spiele von PSG boykottieren

„Die jüngsten Ereignisse und der Zustand unserer gemeinsamen Beziehung mit dem Management lassen uns glauben, dass dies die beste und einzige Lösung ist, die eine gemeinsame Zukunft bewahren kann“, hieß es in dem Schreiben. Hintergrund der Zerwürfnisse sind die Einkaufspolitik des Vereins und das Interesse der Clubführung am Kauf des Stade de France. PSG spielt derzeit in der langjährigen Heimstätte Parc des Princes.