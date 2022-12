Brasilianische Fußball-Legende : Pelé wird in 14-stöckigem Friedhof-Hochhaus beigesetzt

Pelé wird in 14-stöckigem Friedhof-Hochhaus beigesetzt

Santos Die brasilianische Fußball-Legende Pelé wird in einem Friedhof-Hochhaus in der Hafenstadt Santos beigesetzt.

Nach der Trauerfeier im Estádio Urbano Caldeira werde sein Leichnam am kommenden Dienstag in das Memorial Necrópole Ecumênica gebracht, wo er im engsten Familienkreis bestattet werde, teilte sein langjähriger Verein FC Santos mit. In dem Friedhofsgebäude sind bereits mehrere Angehörige von Pelé und sein Sturmpartner Coutinho beigesetzt.