Premier League Pep Guardiola: Werde nach Klopp-Abschied besser schlafen

Die beiden liefern sich schon seit vielen Jahren mit ihren Teams spannende sportliche Duelle. Zuerst in der Bundesliga, als Guardiola bei Bayern München auf der Trainerbank saß und Klopp noch für Borussia Dortmund arbeitete. Seit gut acht Jahren stehen sich die beiden in der englischen Premier League gegenüber. In 15 Duellen in der höchsten englischen Spielklasse ging City fünfmal siegreich hervor, Liverpool gewann viermal, sechsmal trennten sich die Teams unentschieden.