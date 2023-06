Eredivise Peter Bosz neuer Trainer bei PSV Eindhoven

Bosz hatte in der Bundesliga Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen betreut. Anschließend war er Trainer von Olympique Lyon in Frankreich und seit Oktober 2022 vereinslos. „Er war unser absoluter Traumkandidat“, erklärte PSV-Fußball-Direktor Earnest Stewart. Als Tabellenzweiter der abgelaufenen Saison hinter Feyenoord Rotterdam spielt Eindhoven in der Champions-League-Qualifikation.